Fiorentina, Pongracic: «Dipende TUTTO da me»

Pongracic ha parlato delle sue prime impressione da quando veste la maglia della Fiorentina dopo il trasferimento dal Lecce

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale della Croazia di alcune tematiche riguardanti la sua squadra di club e non solo, come riporta firenzeviola.it:

PAROLE – «Non siamo partiti nel modo migliore ma sono arrivati ​​tanti calciatori nuovi, in panchina c’è un nuovo allenatore, giochiamo con modulo diverso e ci vorrà del tempo per capirci, conoscerci e migliorare. Sono contento di essere arrivato alla Fiorentina dopo aver lottato per la salvezza in due stagioni a Lecce. Dopo aver subito un grave infortunio al mio primo anno, nel secondo ho giocato bene, 40 partite consecutive ad alto livello, e sono molto contento di dove mi trovo adesso. Ora dipende tutto da me»

DIFESA – «Riguardo alle numerose assenze in nazionale devo dire che nella mia carriera ho giocato più spesso in sistemi a quattro che a tre. Quello è il modulo in cui mi trovo più a mio agio ma sono pronto a mettermi a disposizone per ogni richiesta del Commisartio Tecnico. A mio modo di vedere è meglio provare delle soluzioni diverse contro squadre forti perché in quei casi sono tutti concentrati e pronti a dare il amssimo»