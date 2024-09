Fiorentina, Pradè ANNUNCIA: «PRESO Valentini, arriva a gennaio. NESSUN rapporto con la Juve, con Nico Gonzalez è andata COSì»

Le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, sull’ultimo mercato del club viola

Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sull’ultimo mercato della Fiorentina.

VALENTINI – «Abbiamo presentato undici calciatori, manca solo il dodicesimo che è Valentini e arriverà a gennaio».

ADDIO NICO GONZALEZ – «Tutti pensavamo di poterla vincere la Conference League e una sconfitta così lascia radici permanenti. E quella di Coppa America ha inciso sulla testa di Nico Gonzalez, gliel’ha cambiata, si è sentito di fare un passo diverso. Per fortuna avevo parlato di 99% di possibilità di permanenza, quell’1% mi ha salvato».

FILO DIRETTO CON LA JUVE – «Assolutamente no, è una società come le altre, con cui lavoriamo. McKennie, Kostic e Arthur sono situazioni normalissime di mercato ma non abbiamo mai avuto l’obiettivo di fare una trattativa con altri calciatori per Nico Gonzalez. Kean è stato molto prima, lo cercavamo già a gennaio, l’abbiamo voluto fortemente tutti».

KEAN ATTACCANTE GIUSTO – «Lo speriamo. Tutte le scelte sono condivise con gli altri dirigenti, il presidente e il mister. Non c’è una scelta non condivisa al 100%, dopo l’allenatore è stato il primo che abbiamo preso, insieme a Valentini».

CLAUSOLA GUDMUNDSSON – «L’operazione è stata lunga anche per questo, siamo tutelati al 100%. Il calciatore rischia poco o nulla, ma l’operazione è in prestito con obbligo o diritto. Tutto è in base a quando esce la sentenza: se esce prima al 15 giugno sappiamo come operare, sennò comunque col Genoa abbiamo un ottimo rapporto e proveremo a ricreare questa operazione. Abbiamo studiato tutto. Gudmundsson è strasereno, spero ci dia la qualità che cercavamo».