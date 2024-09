Fiorentina, Biraghi torna TITOLARE contro l’Atalanta: Palladino fa FUORI subito un nuovo acquisto

Le possibili scelte di Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, per la sfida contro l’Atalanta

L’edizione odierna de La Nazione, fa il punto sulle possibili scelte di Raffaele Palladino in difesa per la sfida tra Atalanta e Fiorentina.

LE SCELTE DI PALLADINO – «Non sembra esserci all’orizzonte alcun cambio tattico e dunque si proseguirà nel solco del 3-4-2-1. Davanti a De Gea (che dovrebbe esordire in Serie A), ci saranno senz’altro Quarta e Ranieri, rimasti a lavorare durante la sosta. La terza maglia potrebbe essere di Biraghi, in vantaggio su Pongracic e Comuzzo. In mezzo Dodo e Gosens sulle corsie esterne, poi Adli che potrebbe far coppia con uno fra Mandragora e Cataldi. Dietro a Kean troveranno spazio Colpani e Sottil, mentre resta un’incognita la presenza di Gudmundsson».