Fiorentina, il retroscena sull'addio prossimo di Biraghi

L’esterno viola è ormai prossimo alla cessione, lasciando così la squadra di cui è capitano: il motivo

Cristiano Biraghi, esterno della Fiorentina, è molto vicino a salutare la squadra Viola. Le parole del suo agente Giuffredi fanno presagire un addio già a gennaio con il Napoli alle porte. Questo il punto del Corriere dello Sport.

BIRAGHI – «Biraghi si è trovato a fare il panchinaro dopo sei stagioni (non di fila) trascorse in maglia viola. Dal 2021 era anche diventato capitano. E giocava più di tutti. Di punto in bianco la sua posizione è stata messa – legittimamente – in dubbio, lui però ha sofferto le esclusioni continue, al punto che ha deciso di rimanere fuori dal gruppo in accordo con l’allenatore. La sua volontà è chiara: cerca spazio, e anche immediato»