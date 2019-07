Fiorentina, Riccardo Sottil in conferenza stampa: «Vice Chiesa? Decide la società»

La Fiorentina è ancora a Moena, in Val di Fassa, al quinto giorno di ritiro. Ai microfoni di Violachannel, l’attaccante Riccardo Sottil ha spiegato la sua posizione dopo il rientro dal prestito al Pescara: «Vice Chiesa o ulteriore prestito? Non spetta a me decidere, ma al mister. Per ora voglio dare il meglio».

«Restare qui sarebbe una cosa magnifica. Qui devo dare il 100%, devo ritagliarmi uno spazio. Il presidente Sebastiani del Pescara mi vuole, è continuamente a contatto col mio procuratore».