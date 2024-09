Fiorentina, la RIVELAZIONE sul futuro di Arthur

La Fiorentina si è separata da Arthur alla fine del prestito, ma la volontà del giocatore era quella di restare

Niccolò Ceccarini è intervenuto per parlare di Arthur della Fiorentina su RBN. Ecco la situazione riguardante il centrocampista brasiliano.

PAROLE – «Arthur sarebbe tornato volentieri alla Fiorentina ma non c’erano i presupposti. E si è parlato anche di Napoli per il brasiliano. La volontà dei giocatori va tenuta in considerazione. Evidentemente a Torino lo considerano utile, avendo inserito l’ex Barcellona nella lista Uefa per la Champions».