Fiorentina, prove di disgelo con l'Arsenal per Torreira... sullo sfondo Juve e Lazio

Fiorentina e Arsenal potrebbe rivedersi e provare a trovare un accordo difficile quanto impossibile: dopo il 31 maggio l’Arsenal potrà trattare con chiunque

Prove di disgelo tra la Fiorentina e l’Arsenal dopo le tensioni dei giorni scorsi per il riscatto di Torreira. La Viola voleva uno sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti nell’estate scorsa, mentre i Gunners volevano tutta la parte.

E’ di qualche giorno fa della notizia che la Fiorentina non avrebbe riscattato Torreira, ma è anche vero che c’è tempo fino al 31 maggio per portare a termine l’operazione e il centrocampista farebbe comodo in vista dell’Europa alla squadra di Italiano. L’Arsenal dopo il 31 maggio potrà trattare con chi vuole e sullo sfondo ci sono Lazio e Juve in attesa di capire il futuro del centrocampista. Lo riporta La Nazione.