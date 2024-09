Fiorentina, Gudmundsson-Kean-Colpani: Palladino studia il TRIDENTE viola

Raffaele Palladino al lavoro per il tridente offensivo della Fiorentina: Kean al centro e ora aspetta Colpani e Gudmundsson

La Fiorentina prepara la sfida contro l’Atalanta alla ripresa del campionato dopo la sosta nazionale e il tecnico dei Viola è al lavoro per preparare il tridente che nella sua testa sarà il terzetto titolare per la stagione.

Il tecnico, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha infatti ben 6 giocatori da schierare al fianco di Moise Kean, centravanti titolare: a Sottil, Ikoné, Koaume e Beltran erano già in rosa e garantiscono pronfondità e fantasia al reparto, ma il tecnico aspetta i due colpi Gudmundsson – in questi giorni in Islanda per il processo – e Colpani. L’ex Monza deve ancora trovare la condizione ottimale, mentre l’islandese deve ancora fare il suo debutto dopo il lungo corteggiamento dei viola al Genoa.