Fiorentina, Vlahovic: «Non ho avuto paura del virus. Con Chiesa…»

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, parla della sua positività al Coronavirus e della sua stagione. Ecco le sue parole

VLAHOVIC – «Mi sento bene, per fortuna sono guarito dal Coronavirus e ora è tutto ok. Non mi sono mai spaventato perché ero a casa e rilassato, la febbre mi è passata dopo un giorno. Giocare contro Ibrahimovic è stato il coronamento di un sogno. Lo seguo fin da quando sono bambino, il suo carattere mi ha colpito fin da subito. Cerco di prendere ispirazione da lui».

CHIESA – «Mi trovo benissimo con lui, prima di tutto come persona. Molto bravo e umile. Lui ci aiuta tanto in campo, è fortissimo e spero di giocare ancora tanto con lui».

FUTURO A FIRENZE – «Secondo me sì, io voglio restare».