Flamengo-Independiente del Valle, la finale di Recopa è in esclusiva su Mola

Al Maracanã va in scena il ritorno della finale di Recopa tra Flamengo e Independiente del Valle. Il match è in diretta esclusiva su Mola

Al Maracanã di Rio de Janeiro va in scena il secondo atto della finale di Recopa tra Flamengo e Independiente del Valle. Nella gara d’andata, all’Estadio Banco Guayaquil di Quito la formazione ecuadoriana si è imposta per 1-0 con la rete di Mateo Carabajal. La partita sarà disponibile in diretta gratuita ed esclusiva su Mola: il prepartita inizierà alle ore 1:00 della notte tra martedì 28 febbraio e mercoledì 1 marzo. Il fischio d’inizio è fissato alle 1:30, la telecronaca della partita sarà di Manolo Chirico e Paolo Rossi.

La Recopa è un trofeo conteso ogni anno tra le vincitrici delle due rassegne calcistiche più importanti del Sudamerica: la Copa Libertadores e la Copa Sudamericana. Nella passata stagione, questi due trofei sono stati vinti rispettivamente da Flamengo e Independiente del Valle. Così, ecco che le due formazioni, brasiliana ed ecuadoriana, si affrontano in una doppia sfida tra andata e ritorno. Il primo atto è andato in scena mercoledì 22 febbraio e, contro tutti i pronostici, la formazione di Quito è riuscita a spuntarla. Il difensore Mateo Carabajal ha realizzato il gol vittoria al 69′ e ha regalato un successo meritato ai Negriazules.

Spinto dal pubblico del Maracanã, il Flamengo è chiamato a rimontare dopo la prestazione negativa offerta in Ecuador. I brasiliani portranno contare sull’esperienza di David Luiz, Gabigol, Arturo Vidal (ex Juventus) e Giorgian de Arrascaeta. In caso di punteggio aggregato paritario al termine dei novanta minuti, non sarà valida la regola dei gol in trasferta: se vincerà il Mengão con un gol di scarto, si andrà ai supplementari. Nel 2020, queste due squadre, proprio come quest’anno, si sono affrontate in finale di Recopa, e dopo il 2-2 dell’andata, il Flamengo vinse 3-0 la gara di ritorno. I ragazzi di Vitor Pereira dovranno ripetere la stessa prova di tre anni fa per portare a casa a coppa.