Barcellona, Flick schietto su Yamal e Cubarsi: «Ho visto un video di loro due e da quel punto ho capito questa cosa»

Barcellona, gli elogi dell’allenatore dei catalani Flick su i due fuoriclasse Yamal e Cubarsi: gioielli che la squadra sta sgrezzando sempre di più

In conferenza stampa, l’allenatore del Barcellona Flick ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sia su Cubarsi che su Yamal.

LE PAROLE – «Parliamo sempre con i giocatori riguardo al loro posizionamento, a ciò che possono fare in campo… e a ciò che devono fare per segnare gol. Ieri ho visto un video quando Marc Bernal e Lamine avevano 11 anni ed è stato incredibile… e anche Cubarsí. È stato fantastico vederli. Loro si divertono a giocare a calcio e a segnare. Questa ambizione si apprezza e mi piace molto. Lamine ha le qualità per segnare gol»