Foggia, si è spento Samuele Bruno: sale a quattro il conto dei giovani tifosi morti nell’incidente stradale

Foggia, sale a quattro il numero dei morti del tragico incidente di un mese fa a Potenza: è mancato oggi il giovane Samuele Bruno

Sale a quattro il numero delle vittime del tragico incidente stradale di Potenza dove persero la vita i giovani tifosi del Foggia. Si è spento oggi Samuele Bruno 15 anni a più di un mese dal tragico incidente dove persero la vita Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari di 17 e Gaetano Gentile di 21 tutti membri del gruppo Ultras 1908. Un quinto giovane tifoso di 19 anni è ancora ricoverato al San Carlo di Potenza

Nelle settimane dopo la loro morte, 13 ottobre, in molte manifestazioni di affetto dal mondo ultras, unite alla protesta contro la FIGC che per l’occasione non accordò né il rinvio della prossima partita del Foggia né un minuto di raccoglimento sui campi. In molte occasioni (l’ultima in Belgio-Italia come da foto), i tifosi hanno appeso uno striscione con la scritta “13-10-24: la morte non è uguale per tutti“.