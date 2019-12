Fonseca e la scaramanzia: «Se vinciamo non cambio i calzini!»

Fonseca parla della sua scaramanzia: «Quando vinciamo non cambio i calzini. Sono superstizioso come tutti gli allenatori»

Ogni sportivo che si rispetti ha delle scaramanzie. Tra questi c’è Paulo Fonseca, allenatore della Roma, che all’interno della sua intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha ammesso la sua.

«Quando vinciamo non cambio i calzini. D’altronde tutti gli allenatori hanno delle scaramanzie. Così, quando si vince, è raro che in quella successiva si cambino i vestiti. Anche io sono un po’ così, ma non troppo», ammette.