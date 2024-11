Fonseca sicuro: «Ecco dove nasce il nostro problema in difesa. Leao? Fondamentale per il Milan»

Fonseca, allenatore del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Empoli. LE PAROLE

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Ecco la conferenza stampa.

EQUILIBRIO – «Vogliamo avere equilibrio, sono state partite diverse con Juve e con lo Slovan. Più organizzata con la Juve, più di transizione con lo Slovan. Stiamo lavorando ad una cosa che per me è importante, non dobbiamo pensare che se vinciamo va tutto bene. Non dobbiamo chiudere gli occhi davanti ai problemi, ci abbiamo lavorato questa settimana e ne abbiamo parlato per migliorare questo aspetto».

PROBLEMA DIFENSIVO – «Il problema nasce con le partite. Contro la Juve abbiamo lavorato tanto sulla organizzazione difensiva e la squadra ha fatto bene. Contro lo Slovan abbiamo avuto problemi che loro capiscono. Stiamo sempre parlando dei problemi difensivi, non posso dimenticare che siamo la quinta difesa del campionato, meno dell’Atalanta ad esempio. Delle volte facciamo del problema un mostro. I giocatori stanno facendo bene per migliorare, a volte sono cose che non sono tattiche come a Bratislava. C’è stato un problema di lettura individuale dei momenti, tecnica individuale nelle marcature. Lo stiamo facendo e i giocatori capiscono questo. Importante lavorare sul problema, lo faccio vedere e ci lavoriamo. Io sento che quando lavoriamo sul problema la squadra ha una risposta positiva e mi aspetto che avvenga anche domani».

ESSERE DOMINANTI – «Non è facile qui in Italia essere dominanti quando le caratteristiche degli avversari sono come quelle di tante squadre come Atalanta o Empoli. Noi stiamo cercando l’equilibrio, abbiamo la consapevolezza che possiamo sempre fare gol ma vogliamo sentire sicurezza difensiva per continuare a produrre. A Bratislava abbiamo una eccellente opportunità di dominare la partita dopo il vantaggio ma abbiamo preso gol e la squadra ha accusato il momento. Serve equilibrio tra le due fasi».

LEAO – «Adesso è meglio avere Leao in campo. Gli allenatori hanno diverse strategie, io ne ho usate due con Leao. La seconda ha funzionato, sono molto soddisfatto che Leao abbia avuto questa reazione alla panchina ma voglio continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafa. Quella che non ha funzionato? Non posso dirla».