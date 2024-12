Fonseca Milan, riflessioni in corso: c’è un dettaglio sul contratto del tecnico rossonero!

Fonseca Milan, riflessioni ancora in corso: c’è un dettaglio da non credere sul contratto del tecnico rossonero! I dettagli

Arrivano importanti aggiornamenti, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, sul rapporto tra il tecnico del Milan, Paulo Fonseca e il club rossonero. La situazione:

Un dettaglio sul contratto del tecnico portoghese Fonseca: esiste un diritto di recesso nell’accordo firmato la scorsa estate [2+1]. Se il Milan paga una cifra, variabile ogni anno, può chiudere in maniera definitiva il rapporto con Fonseca, che non resterebbe quindi più sotto contratto con i rossoneri. Nonostante il successo nella giornata di ieri sul campo del Verona le riflessioni in casa Milan non sembrano finire.