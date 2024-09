Fonseca: «Ora c’è da RECUPERARE i punti persi. THEO E LEAO? Sono calciatori importanti, CONFRONTO? Ecco cosa penso»

Le parole di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri a San Siro contro il Venezia

Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan contro il Venezia. Di seguito le sue parole.

LE PARTITE DI THEO HERNANDEZ E LEAO – «Penso che noi dobbiamo gestire le cose in forma tranquilla e equilibrata ed è quello che abbiamo fatto. La mia scelta è sempre per il meglio della squadra. Se un giorno penso che è meglio che non giochino Leao e Theo, loro devono capirlo come l’hanno capito nell’altra partita perché io penso sempre per primo alla squadra. Sono calciatori molto importanti e oggi hanno mostrato quanto sono importanti per noi. Ma non ho bisogno di confronto quando devo farlo. Penso che è normale, in una famiglia non siamo sempre tutti d’accordo. Ma quello che è importante è fare quello è meglio per la squadra e che i giocatori capiscano quello che sto facendo».

DA OGGI INIZIA IL CAMPIONATO DEL MILAN – «No abbiamo già cominciato 4 giornate fa e abbiamo perso dei punti. Dobbiamo recuperare questi punti che abbiamo perso ma è stato importante vincere e vincere in questo modo per portare fiducia ai giocatori e fare quello che vogliamo».

