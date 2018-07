Formazione Atalanta 2018-2019: come giocherà Gian Piero Gasperini in campionato ed Europa League

E’ un Atalanta trasformata. Sono partiti Caldara, Spinazzola, Cristante e Petagna. Ma l’Atalanta, nonostante quattro cessioni molto dolorose, non è certo rimasta a guardare. Sicuramente l’Europa League, la seconda in due anni, ha dato grandi motivazioni in sede di mercato alla società del presidente Percassi, che ha già in parte accontentato le principali richieste di Gian Piero Gasperini. Si riparte, per quanto riguarda la difesa, dalle certezze: Berisha in porta (ma occhio a Gollini), ma soprattutto dall’esperienza e la classe di Toloi, Palomino e Masiello, con Mancini pronto a scalare in fretta le gerarchie orobiche (anche Bettella si candida). A centrocampo, in attesa di sciogliere i dubbi sulla permanenza della sorpresa della passata stagione Hateboer, le colonne portanti sono Freuler e De Roon. Davanti, a fronte della partenza vantaggiosa (soprattutto sul piano economico) di Petagna, è arrivato Duvan Zapata. Artiglieria non pesante, di più. Ma la Dea, d’altronde, vuole fare sul serio Ilicic difficilmente si muoverà da Bergamo mentre la situazione di Gomez è tutta da valutare. Fonti vicine alla Lazio dicono che sia ad un passo dal vestire biancoceleste. E attenzione anche a Tumminello: si può ritagliare un po’ di spazio, al centro dell’attacco, a scapito di Zapata e Cornelius.

IPOTESI 1 – Il marchio di fabbrica di Gasperini è la difesa a tre. Schieramento difensivo che riproporrà anche quest’anno. A fare da guardia alla porta di Berisha ci saranno infatti i soliti tre: Toloi, Palomino e Masiello. Peserà l’assenza di Caldara? O Mancini sarà pronto a sostituirlo? Ai posteri l’ardua sentenza. Centrocampo a quattro con Freueler e De Roon che faranno da diga di fronte alla difesa e Reca e Castagne sugli esterni pronti ad inserirsi sfruttando i tagli di Zapata. Il colombiano è la punta di diamante dell’attacco orobico e quest’anno promette scintille insieme a Josip Ilicic, letteralmente rinato sotto la guida Gasperini. Se dovesse rimanere all’Atalanta, i neroblu ripartirebbero da Gomez, in caso di cessione alla Lazio Percassi dovrà tornare forzatamente sul mercato.

Formazione Atalanta 2018/2019:

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Reca; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.