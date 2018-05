Formazione Francia 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct dei Galletti Didier Deschamps

Linea verde. Questo il diktat del Didier Deschamps che nelle sue convocazioni ha lasciato fuori tanti campioni affermati nel nostro calcio come Benzema e Lacazette a discapito di tanti promettenti giovani alla loro prima esperienza mondiale. Dentro ovviamente la stella dei Blues Antoine Griezmann oltreché i terribili Mbappè, Thauvin e Dembelè. Fuori Rabiot e Kondogbia dentro Matuidi, sì a Pavard no a Lucas Digne. Le scelte di Deschamps hanno fatto discutere in Francia ma il ct respinge al mittente le accuse. Se la giocherà con questi 23, cercando di riportare sotto la Tour Eiffel un trofeo che manca addirittura dal 1998.

LEGGI ANCHE: FANTAMONDIALE 2018: I CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

Ct Francia: Didier Deschamps

Ct dei Blues dal 2012, i risultati ottenuti dell’ex bianconero Didier Deschamps hanno deluso. Una qualificazione al Mondiale brasiliano ottenuta ai playoff con un tocco di mano di Henry contro l’Irlanda, un quarto di finale perso contro la Germania in Brasile e, soprattutto, un pesantissimo secondo posto nell’Europeo casalingo del 2016 ottenuto a seguito della sconfitta in finale contro il Portogallo. Ora l’ultima vera chance che la Federcalcio francese ha dato a Deschamps prima di chiudere il ciclo: un successo in terra russa. I galletti sono pronti?

Formazione Francia 2018: i titolari ai Mondiali

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Varane, Umtiti, Mendy; Kanté, Pogba, Matuidi; Griezmann, Dembelé, Mbappè. Commissario tecnico: Didier Deschamps

Convocati Francia 2018: la rosa di Deschamps

Portieri: Areola (PSG), Lloris (Tottenham), Mandanda (Marsiglia)

Difensori: Sidibé (Monaco), Pavard (Stoccarda), Kimpembe (PSG), Umtiti (Barcellona), Varane (Real Madrid), Rami (Marsiglia), Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Mendy (Manchester City).

Centrocampisti: Nzonzi (Siviglia), Lemar (Monaco), Kanté (Chelsea), Matuidi (Juventus), Pogba (Manchester United), Tolisso (Bayern Monaco).

Attaccanti: Fekir (Lione), Griezmann (Atletico Madrid), Giroud (Chelsea), Mbappé (PSG), Thauvin (Marsiglia), Dembelé (Barcellona).

Commissario tecnico: Didier Deschamps