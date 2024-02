Formazioni ufficiali Inter-Atletico Madrid, le scelte dei due allenatori

Alle 21 scenderanno in campo Inter e Atletico Madrid in una sfida valida per gli ottavi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Inter e Atletico Madrid in una sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, DeVrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino; Llorente, Griezmann. All. Simeone.

