Formazioni ufficiali Juve Sassuolo: le scelte di Spalletti e Grosso

Formazioni ufficiali Juve Sassuolo: le scelte di Luciano Spalletti e Fabio Grosso per il match del 30° turno di Serie A 2025/26

Tra le partite di stasera c’è Juve Sassuolo, di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Luciano Spalletti e Fabio Grosso, per il match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

La Juventus ha reso nota la formazione per la sfida casalinga contro il Sassuolo. Luciano Spalletti, tecnico bianconero, ha confermato il consueto modulo 4-2-3-1, con l’obiettivo di dominare il possesso palla e sfruttare l’energia del pubblico del Allianz Stadium. Una sorpresa, però, riguarda la presenza di Khephren Thuram nell’undici titolare. Nonostante alcuni fastidi muscolari che lo avevano tenuto fuori dagli allenamenti regolari, il centrocampista francese affiancherà Manuel Locatelli al centro della mediana.

In attacco, Jeremie Boga viene schierato come falso nove, ruolo che ha interpretato con successo nelle ultime gare. L’attaccante, che dovrà muoversi senza dare punti di riferimento, favorirà gli inserimenti dei tre trequartisti: Francisco Conceicao, Weston McKennie e Kenan Yildiz. Jonathan David, invece, partirà dalla panchina, prolungando la sua attesa per una maglia da titolare.

A protezione della porta difesa da Mattia Perin, la difesa a quattro vedrà Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso comporre la linea arretrata. Con questa formazione, la Juventus scende in campo con determinazione, pronta a lottare per ottenere i tre punti contro il Sassuolo e proseguire la sua corsa in Serie A.

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JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Bakola, Vranckx, Koné; Berardi, Pinamonti, Volpato. All. Grosso. A disp. Satalino, Zacchi, Doig, Nzola, Romagna, Moro, Frangella, Lipani, Iannoni, Laurentié, Pedro Felipe.