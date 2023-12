Formazioni ufficiali Newcastle-Milan, le scelte dei due allenatori

Alle 21 scenderanno in campo Newcastle e Milan in una sfida valida per i gironi di Champions League. Ecco le formazioni ufficiali

NEWCASTLE (4-3-3): Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Lewis Miley, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordin. All. Howe

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All.Pioli