Francia, anche Trezeguet tifa Argentina: «Messi se lo merita»

David Trezeguet, ex attaccante francese, “tradisce” la sua Nazionale e fa il tifo per l’Argentina nella finale Mondiale

Ai microfoni di TyC Sports, David Trezeguet si è schierato su Argentina Francia.

LE PAROLE – «È difficile dal punto di vista personale, era qualcosa che non avrei voluto fare ma questa dev’essere una festa e una grande finale. E Leo merita di essere campione, sapendo che sarà il suo ultimo Mondiale. Fa sognare, questo chiaramente non toglie alla Francia l’ambizione di voler conservare il titolo. Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e batterà ogni tipo di record. Insieme al PSG sono una combinazione perfetta, ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui».