All’ESPRIT Arena, gli ottavi di finale degli Europei tra Francia-Belgio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Francia-Belgio, valevole per gli ottavi di finale degli Europei.

FRANCIA-BELGIO 1-0 (0-0)

FRANCIA (4-3-1-2): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Kanté, Rabiot; Griezmann; Thuram (62′ Kolo Muani), Mbappé. CT Deschamps

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne (88′ De Ketekaere), Faes, Vertonghen, Theate; Openda (63′ Mangala), Onana, Doku; De Bruyne, Lukaku, Carrasco (88′ Lukabakio). CT Tedesco

Marcatori: 85′ aut.Vertonghen

Arbitro: Nyberg (SVE)

Ammoniti: Tchaoumeni (FRA), Griezmann (FRA), Rabiot (FRA), Vertonghen (BEL), Tedesco (BEL), Mangala (BEL)

93 E’ finita! Francia ai quarti

93 AMMONITO Mangala che non riesce a contenere Kolo Muani

91 Cross pericoloso di Doku ma nessuno in area piccola per prenderlo

90 Sono 3 i minuti di recupero

89 Si gioca con i tifosi che cantano la Marsigliese

87 SOSTITUZIONI De Ketelaere e Lukebakio per Castagne e Carrasco

86 Faes impeccabile su Mbappé che prova a lanciarsi

84 1-0 GOL FRANCIA Girata di Kolo Muani dopo lunga azione con assist di Kanté, deviazione netta di Vertongen che inganna Casteels

82 OCCASIONE BELGIO I Diavoli Rossi trovano un varco e De Bruyne tira forte, Maignan respinge in tuffo

80 Uscita in presa di Casteels su traversone di Koundé

77 OCCASIONE FRANCIA Mbappé gira improvvisamente ma non inquadra la porta

75 AMMONITI Vertonghen per fallo di reazione e Tedesco per fallo di Theo su Castagne non rilevato

73 OCCASIONE FRANCIA Saliba fa un buon dribbling ma chiude troppo il sinistro

71 Tiri 17-3, è questa la fotografia della gara

71 Nyberg richiama Vertonghen e Mbappé che stanno litigando

70 OCCASIONE BELGIO Diagonale di Lukaku da sinistra in area, Maignan risponde bene

68 Ancora una volta Tchaoumeni va al tiro da fuori ma non trova la porta. Lunga circolazione con sponda di Griezmann

64 Griezmann dal limite, collo esterno e conclusione fuori

62 SOSTITUZIONE Mangala per Openda

61 SOSTITUZIONE Kolo Muani per Thuram

60 OCCASIONE BELGIO Strepitoso tackle di Theo su Carrasco lanciato verso la porta, esulta come se fosse un gol

58 Doku punta Griezmann, non passa e fa fallo sul francese

56 Kantè duro su Doku, Nyberg fa cenno che è tutto regolare

55 Cross di Kounde, Mbappé taglia al centro ma la girata è sporca

53 OCCASIONE FRANCIA Grande spunto di Mbappè, due dribbling riusciti, conclusione alta

52 Lancio per Thuram, Casteels esce con i tempi giusti

50 Thuram non riesce a colpire bene di testa, tocca il pallone più con la spalla, sfera alta

48 OCCASIONE FRANCIA Tiro d’interno da fuori di Tchaoumeni, deviazione che non inganna Casteels

47 Cross di Carrasco, non c’è nessuno ad attaccare il secondo palo

45 Mbappè sbaglia totalmente il cross da sinistra

SECONDO TEMPO

45+1 Finisce il primo tempo

45 OCCASIONE FRANCIA Tchaoumeni di prima potente alto da un’azione insistita di Mbappé

44 Incursione di Theo, guadagna corner, Faes sempre molto attento

42 Adesso gara a senso unico, il Belgio non riesce più a superare la metà campo

39 Sassata da lontano di Tchouameni pone termine senza precisione a una lunga fase di forcing

36 Cross Hernandez, Thuram anticipato da Casteels in uscita bassa

35 Griezmann rischia molto, prova a sgambettare Doku ma non riesce

33 OCCASIONE FRANCIA Thuram di testa fuori da cross Koundé, azione pericolosa

31 Theo tiro-cross molto forte e con la mira sbagliata, chiede scusa

30 Maignan uscita sicura al limite dell’area

28 Gara molto più vivace, cresciuti i ritmi e l’intensità

26 Carrasco in area centra Theo, chiede un mani che non c’è assolutamente. Azione nata da incursione di Openda

24 AMMONITO Rabiot, era diffidato, in realtà interviene in anticipo

23 OCCASIONE BELGIO Punizione De Bruyne da posizione defilata, Maignan para con i piedi

22 AMMONITO Griezmann, fallo su Doku

20 Sponda di testa di Thuram, Casteels blocca in presa

19 Rabiot altissimo da lontano

17 Thuram gira di testa da angolo, nettamente fuori

16 La Francia non ha fretta nell’impostazione in attacco

14 Carrasco al limite cade, ma non c’è fallo di Theo

13 AMMONITO Tchaoumeni per proteste per il corner non visto

13 Schema da corner, Mbappé tiro deviato in corner ma Nyberg non la vede

13 Cross lungo di Griezmann, Castagne preoccupato mette in corner

11 Koundé entra in area, cross dal fondo ma non c’è nessuno pronto a raccogliere l’invito

10 Saliba di forza su Lukaku che non riesce a proteggere la palla

09 Griezmann sinistro debole dai 20 metri

08 Ancora costretto a giocare con i piedi fuori area Maignan

06 Thuram prova ad andare sul fondo, Theate non lo fa passare: nessun fischio da Nyberg

05 Maignan costretto a uscire di piede molto alto per mettere fuori il pallone

03 Saliba allontana di testa un cross proveniente dalla destra

01 Girata di Raniot al volo, nettamente fuori

00 Calcio d’inizio per la Francia

PRIMO TEMPO