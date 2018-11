I genitori vogliono chiamare il bambino Griezmann-Mbappé, lo Stato non ci sta

Possiamo pensare a Griezmann-Mbappé come la coppia di attaccanti che ha vinto i Mondiali di Russia 2018 ed invece ci sbagliamo. Nella cittadina di Brive, al centro della Francia, infatti Griezmann-Mbappé sarebbe il nome con cui due genitori avrebbero deciso di chiamare il proprio figlio, vista la passione per il calcio e per la nazionale francese vincitrice dei Mondiali di Russia 2018. Un nome che ha suscitato scalpore.

L’Ufficiale di Stato civile infatti avrebbe dichiarato che il nome scelto per il piccolo potrebbe essere “contrario all’interesse del minore” rivolgendosi alla Procura della Repubblica. L’ultima parola spetta al Tribunale degli affari familiari che deciderà se accogliere la richiesta per il nome del nascituro. Se la risposta sarà affermativa infatti mamma e papà potranno godersi finalmente il nuovo arrivato.