Francia, Giroud ancora in gol: «Voglio superare Henry»

Francia, Giroud ancora in gol: «Voglio superare il record di reti in nazionale di Henry, ma non è un’ossessione: prima la squadra»

L’attaccante del Milan ha parlato dei suoi obiettivi nella nazionale francese dopo aver segnato nell’amichevole contro il Sud Africa. Ecco le sue parole.

GIROUD – «Ho segnato ancora: bene così! Quando sono in campo cerco sempre di dare qualcosa in più. Griezmann mi ha fatto un bell’assist e sono riuscito a trasformarlo in gol. Sono contento, continuiamo così! Poi mi sono avvicinato ancor di più al record di Henry: ce l’ho in testa. Ma non è un’ossessione: se devo passare il pallone lo faccio senza problemi, penso prima al collettivo e al bene del gruppo. Poi il record arriverà».