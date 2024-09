Francia Italia, Barcola in modalità Mbappé

Bradley Barcola dopo appena 13 secondi ha portato avanti la Francia approfittando di un errore di Di Lorenzo

Un avvio di partita e di stagione clamoroso per Bradley Barcola. Durante Francia Italia, il talento francese ha sfruttato un errore di Di Lorenzo e con una pressione intelligente ha rubato palla e realizzato il momentaneo 1-0 dopo 13 secondi.

Ma non è solo l’inizio di questo match ad essere incredibile, ma proprio della stagione di Barcola che è già a quota 5 gol in 4 partite segnando in tutte le gare disputate: Le Havre, Montpellier (doppietta), Lille e Italia.