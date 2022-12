Francia (L’Equipe), anche Varane e Konaté colpiti da influenza: le loro condizioni

Francia, anche Varane e Konaté colpiti da sindrome influenzale: le condizioni dei due giocatori verso la finale di Qatar 2022

Come riferito da L’Equipe, anche Varane e Konaté sono stati colpiti da sindrome influenzale e hanno saltato la seduta odierna di allenamento della Francia.

Sintomi più pronunciati per il secondo, ma in ogni caso entrambi sono da valutare in vista della finale di Qatar 2022 contro l’Argentina di domenica.