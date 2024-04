Francia, tutti pazzi per il nuovo ‘Messi’ del Dijon

In Francia c’è un nuovo Messi che ha attirato l’attenzione di tante squadre: alla scoperta del nuovo talento del calcio francese

In Francia c’è una nuova stellina pronta a prendersi la scena e, più di tanti casi, in questa circostanza parlare di “nuovo Messi” non è del tutto sbagliato. Si tratta infatti di Rayane Messi Tanfouri, 16 anni e rivelazione del Dijon: il club è pronto a fargli firmare un contratto da professionista.

Sulle sue tracce però si sono messi molti club: come riportato da L’Equipe tra le squadre interessate ci sarebbero Lens, Rennes, Monaco e Lille, ma anche società inglesi e tedesche, su tutte Lipsia, Borussia Dortmund e Bayern.