Frattesi tra Inter e Roma: i giallorossi provano ad inserire Cristante nella trattative, le ultime

Frattesi alla Roma? I giallorossi al lavoro per convincere l’Inter: pronti ad inserire nella trattativa anche Cristante, le ultime

Tiene banco per il mercato dell’Inter la questione relativa a Davide Frattesi, dato ancora in possibile uscita con la Roma in pole per un suo acquisto a gennaio. I giallorossi, come ricorda Calciomercato.com avrebbero proposto il prestito di Bryan Cristante nell’ambito della trattativa, trovando una certa distanza di veduta con i nerazzurri.

MERCATO INTER – «Al momento la rivoluzione annunciata dai Friedkin dopo la debacle di Como non si è ancora vista. Nessuna cessione e tra i senatori l’unico che rischia di salutare a gennaio è Bryan Cristante. Ma non sarà facile. Il centrocampista in questi giorni è stato offerto all’Inter, che però non accetta contropartite per abbassare il prezzo del cartellino di Frattesi.

Nelle ultime ore la Fiorentina ha effettuato un sondaggio. Bryan Cristante è finito nel mirino della Fiorentina. Le parti avevano un contatto nelle scorse settimane per Kayode, ma alla fine i giallorossi per rinforzare la fascia destra hanno virato su Rensch (in arrivo nella Capitale tra domani e lunedì). L’operazione resta complicata per l’ingaggio del centrocampista. Cristante guadagna circa 3 milioni di euro, uno stipendio alto per gli standard della Fiorentina. E i giallorossi, in caso di trasferimento a titolo definitivo, non hanno intenzione di svenderlo. Infatti, Ghisolfi vorrebbe riuscire a guadagnare almeno 10 milioni dalla sua vendita per poter investire su Frattesi. Ad oggi non c’è nessuna trattativa in corsa, ma solamente un sondaggio esplorativo della Fiorentina».