Frosinone, Di Francesco: «Huijsen? Qui deve venire chi ha voglia»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Monza.

PAROLE – «Se ho chiamato Huijsen? Non l’ho mai fatto, poi quando i direttori mi dicono che il calciatore vuole parlare con me lo faccio ma rispetto molto i ruoli. Con Huijsen ho parlato perchè lui voleva parlare con me non io con lui ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ha voglia, perchè i giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la voglia e la possibilità di crescere anche sbagliando. Infortunati? Ibra si è allenato da ieri con noi, sarà convocato. Lirola si è allenato con noi ma ha alternato allenamenti personalizzati ad allenamenti in gruppo. Decido domani se parte dall’inizio. Brescianini ha l’influenza, mi auguro di recuperarlo per domani. Uno tra Mazzitelli e Reinier può giocare dall’inizio. Chi verrà al posto di Huijsen? L’idea del direttore è quella di andare su calciatori non troppo anziani ma su calciatori più o meno giovani che hanno ancora voglia di dimostrare. Sugli esterni qualcosa dobbiamo fare perchè eravamo già uno in meno, e ora con l’infortunio di Marchizza siamo corti. Lirola spesso sta male e al momento abbiamo infortunato anche Oyono».