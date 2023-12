Frosinone, i convocati per il Torino: la scelta su Harroui

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato i giocatori convocati in vista del match contro il Torino

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha diramato i giocatori convocati in vista del match contro il Torino. Out Mazzitelli, mentre recupera sia Harroui che Lirola. Assenti già preventivati Barrenechea per squalifica, e Reinier e Marchizza per infortunio.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Lusuardi, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti: Bourabia, Brescianini, Garritano, Gelli, Ibrahimovic, Lulic, Harroui.

Attaccanti: Baez, Caso, Cheddira, Cuni, Kaio Joirge, Kvernadze, Soulè.