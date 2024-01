Frosinone, in gruppo Lirola. Terapie per Oyono e Baez

Il Frosinone, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi. Torna in gruppo Lirola

REPORT – Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per il Frosinone di mister Di Francesco che inizia a preparare la partita con il Monza. Attivazione, lavoro atletico alternato ad esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Lirola. Terapie per Oyono e Baez. Domani mattina in programma una nuova sempre a Ferentino.