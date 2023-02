Frosinone-Parma, impresa emiliana: sbancato lo Stirpe in 9 uomini

Frosinone-Parma, impresa della formazione emiliana che sbanca il Benito Stripe in inferiorità numerica

Vince il Parma e lo fa con una gara di grande carattere al Benito Stirpe, dove la capolista Frosinone è costretta ad inchinarsi agli emiliani, rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Estevez al 55′ e poi per quella di Camara all’86’.

Protagonista Vazquez con una doppietta, mentre le altre reti degli ospiti portano la firma di Ansaldi e Zanimacchia. Per i padroni di casa inutili le reti di Caso, Mulattieri e Moro (che aveva firmato l’illusorio 3-3 al 71′). Sul campo di Pisa, invece, nell’altro match della serata, i toscani si sono imposti con un 2-1 sul Perugia.