Troppi insulti sui social, il club ciociaro dice basta ed è pronto ad un’azione drastica

Quando i social network diventano valvola di sfogo per ulcuni, ecco che si cade in una vicenda spiacevole come quella che ormai da mesi, vede protagonista il Frosinone Calcio. Va bene lo sfottò, va bene la critica, ma non bisogna esagerare con i commenti ai post pubblicati sui canali social della Società di Via Marittima.

Nella giornata di ieri il club canarino, attraverso il canale Twitter, posta un messaggio forte, in cui si prova a calmare questo accanimento nei confronti del club, dei suoi giocatori e spesso anche riguardanti il territorio ciociaro.

Il Frosinone Calcio, attraverso il proprio ufficio stampa, comunica che provvederà presso le dovute sedi giudiziarie ad individuare questi personaggi che, attraverso i social network, ledono l’immagine del club, del territorio e dei tifosi. <<Sui social del Frosinone Calcio ognuno ha potuto esprimere il proprio parere con estrema libertà. Accettiamo critiche, consigli e sfottò, purché questi restino tali. A questo punto siamo costretti a dire basta>>.

<< Basta a chi cerca di infangare il nome della Società- prosegue nel post su Twitter- con rabbia inaudita e senza alcun rispetto. Basta con attacchi alla nostra terra, la nostra gente ed i nostri calciatori. Il Frosinone Calcio comunica che tutti i commenti ingiuriosi presenti sui nostri canali social, sono stati inviati alle autorità giudiziarie, le quali stanno provvedendo al riconoscimento degli utenti ritenuti responsabili, con conseguente possibilità di avvalersi del DASPO Elettronico>>. Così la Società di via Marittima prova a combattere i profili fake che invadono di commenti inappropriati il web ed in particolare i canali della Società ciociara.