Furia Sarri: «Rigore folle, arbitro inadatto» – VIDEO

Maurizio Sarri è una furia in conferenza stampa dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Le sue parole.

LA GARA – «Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Il rigore subito è inesistente, l’arbitro sicuramente non era all’altezza della situazione. Abbiamo sbagliato il primo tempo di Lione e a questi livelli si paga. Se ci fosse una classifica Champions saremmo secondi e invece siamo fuori. Questo mi lascia un’amarezza mostruosa, mi fa capire quanto è dura per la Juventus».