Futre: «Milan? vi svelo la semifinale dei miei sogni»

Le parole di Paulo Futre, ex calciatore del Milan, sulle prossime sfide dei quarti di finale di Champions League

Paulo Futre ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli impegni del Milan in Champions League.

PAROLE – «San Siro è leggenda, ma anche il Da Luz lo è: l’eliminatoria va vista come una finale unica, da 180’, da brividi. E chi riuscirà ad andare avanti può puntare diritto alla Coppa, a prescindere dalle big dall’altro lato del tabellone. Ovviamente, vorrei una semifinale Benfica-Milan, perché mi sento rossonero nonostante tutto. Come dice il mio amico presidente del Benfica, se fossi arrivato a Milanello a 20 anni, e non quasi a 30, avrei vinto almeno un Pallone d’oro. Rui Costa mi vuole molto bene, ma penso abbia ragione…».