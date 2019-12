Futuro De Rossi: può tornare alla Roma come dirigente

Il futuro di Daniele De Rossi al Boca Juniors è appeso a un filo: nel caso andasse via potrebbe tornare alla Roma come dirigente

A Roma stanno vivendo giorni caldi per la possibile entrata nel club con la quota di maggioranza di Friedkin e già si ipotizzano i nomi dei possibili dirigenti nel nuovo corso giallorosso.

Come riporta Il Corriere dello Sport, uno dei nomi in lizza è quello di Daniele De Rossi, con il quale ci sono stati dei contatti indiretti recentemente. Il futuro del centrocampista al Boca Juniors è in bilico e per questo sarebbe pronto un incarico dirigenziale nella Roma di Friedkin. Da capire la volontà dello stesso centrocampista.