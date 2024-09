FUTURO Perisic, la SITUAZIONE tra Como e Monza dopo la RESCISSIONE

Le ultime sul futuro di Ivan Perisic, esterno croato ex Inter, nel mirino di Como e Monza. I dettagli

L’Hajduk Spalato ha ufficializzato la rescissione del contratto di Ivan Perisic. Una situazione seguita con grande attenzione da Como e Monza.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, entrambi i club starebbero infatti provando a convincere l’esterno croato ex Inter a tornare in Serie A a parametro zero da svincolato. Si attendono sviluppi concreti già nelle prossime ore con dialoghi previsti con il suo entourage.