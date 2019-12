Gabigol dribbla: «Futuro? Ora mi godo le vacanze» – VIDEO

Gabigol, attaccante del Flamengo in prestito dall’Inter, ha dribblato le domande sul futuro dopo la finale della Coppa del Mondo per club

Gabigol ha parlato in zona mista dopo la finale della Coppa del Mondo per Club. Queste le parole dell’attaccante nerazzurro.

«Con il Liverpool è stata una sfida alla pari. Abbiamo avuto alcune occasioni da gol. Abbiamo sofferto, ma ora sono in vacanza e al futuro penserò dopo. Abbiamo fatto una grande partita, potevamo segnare ma non ci siamo riusciti. Avevamo di fronte una grande squadra. Non abbiamo fatto gol ma abbiamo creato molto. Nel finale poi loro hanno segnato ma è stata una grande partita»