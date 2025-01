Gabigol, l’ex Inter trova una nuova squadra: è il nuovo attaccante del Cruzeiro

Brasile, l’ex interista Gabifol trova una nuova squadra: dopo l’addio a parametro zero con il Flamengo è un nuovo giocatore del Cruzeiro

Gabigol (alias Gabriel Barbosa) è un nuovo giocatore del Cruzeiro. Nella giornata di oggi è arrivata la firma sul contratto e l’ufficialità del trasferimento che avviene a parametro zero, dopo che l’attaccante brasiliano ex Inter aveva lasciato il Flamengo al termine del contratto. L’attaccante ha firmato con il suo nuovo club un contratto fino al 2028.

✍ SEJA BEM-VINDO, GABIGOL! O atacante multicampeão assinou com o Cruzeiro até o fim 2028. Deixe sua mensagem de boas-vindas para o Gabriel Barbosa, Nação Azul! 👇 pic.twitter.com/Rlp3pLCUoC — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 1, 2025

Come spiega Calciomercato.com, nonostante i nerazzurri avessero una percentuale del 20% sulla futura rivendita del calciatore, non guadagneranno nulla da questo trasferimento. Il motivo deriva dal fatto che il giocatore è andato via a parametro zero, e dunque non è stato ceduto dal Flamengo all’altro club brasiliano.