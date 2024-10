Le parole di Gianluca Gaetano, nuovo centrocampista del Cagliari, sul suo ritorno in rossoblù dopo la stagione in prestito

Gianluca Gaetano ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Cagliari sul suo ritorno in rossoblù.

CAGLIARI – «Sono felice della scelta di Cagliari. In quei 4-5 mesi da gennaio, ho sentito l’affetto della gente. Si sta bene, vivo al Poetto. Posso solo essere riconoscente»

RUOLO – «A centrocampo, mezzala. Nasco trequartista. Ho bisogno di toccare la palla e stare nel gioco».

RITORNO A CAGLIARI – «Devo dire grazie a Nereo Bonato. Il direttore. Mi ha voluto a Cremona in B dove c’è stata la mia esplosione. Mi ha portato a Cagliari in A. Due volte. Quest’estate l’attesa non è stata bella, non ero in condizione, un fastidio al piede. Ho passato mesi mentalmente difficili. Volevo giocare di più. Ora sto al 100%. E devo ringraziare anche Giulini, un presidente presente».

RANIERI – «Straordinario. È il calcio. E ti dà la tranquillità per giocare. Ti faceva capire l’amore per i tifosi, la maglia, il Cagliari. E tutto questo lo portavi in campo».

NICOLA – «È forte, ha aggressività e soprattutto coraggio. Se non lo hai non vai…».

RITIRO – «Ci è servito il ritiro. Siamo stati insieme lavorando bene».

AMICO – «Deiola. Usciamo insieme, le bimbe nella stessa scuola».

NUMERO 70 – «È l’anno di nascita di papà Gianfelice».