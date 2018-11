La rivincita degli ‘scartati’: da Gagliardini a Joao Mario, l’Inter 2 vince e convince

L’Inter rigenera numerosi calciatori. Gagliardini, Joao Mario e Dalbert protagonisti nella sfida contro il Genoa

Ampio turnover per l’Inter di Luciano Spalletti in occasione della sfida contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro ha lasciato fuori numerosi titolari come ad esempio Vrsaljko, Asamoah, Vecino, Nainggolan (in ripresa dall’infortunio) e Icardi ma i sostituti non hanno deluso. Anzi. I sostituti hanno disputato una grandissima partita affossando immediatamente le speranze del Genoa che era arrivato a San Siro con altre ambizioni. Gagliardini, autore di una doppietta, e Joao Mario, hanno disputato probabilmente la loro miglior partita da quando sono all’Inter.

Doppietta per il primo, due assist e un gol per il portoghese, applaudito e osannato dopo la sfida. Luciano Spalletti ha rigenerato i due centrocampisti che sono fuori dalla lista Champions e che possono ritagliarsi uno spazio importante in campionato. Il tecnico nerazzurro ha pescato due jolly ma non va dimenticata la buona prova di Dalbert, uscito dolorante per un problema fisico ma autore di una prova concreta. A Spalletti è riuscita l’ennesima magia. Sembrava un azzardo e invece la magia si è rivelata più che azzeccata. Gagliardini, Joao Mario e Dalbert protagonisti contro il Genoa e rigenerati da Spalletti: ora l’Inter pul contare su di loro.