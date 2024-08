Galeno Juve, vicino l’accordo con il Porto: giorni decisivi!

La Juve vicina all’intesa decisiva con il Porto per Galeno: contatti continui con l’agente del brasiliano, le ultime

Galeno in arrivo: secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe vicino l’accordo con il Porto per il brasiliano. La Juve accelera per regalare a Thiago Motta il primo esterno offensivo.

I contatti con gli agenti di Galeno sono continui: il brasiliano ha già dato la sua totale disponibilità a trasferirsi a Torino. Il Porto, dal canto suo, ha la necessità di vendere per questioni di fair play finanziario. Sono giorni decisivi.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM