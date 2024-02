Galeone e lo scudetto Juve: «Allegri non ci ha mai creduto»

Giovanni Galeone, mentore di Allegri, ha parlato dello Scudetto per la Juve a La Gazzetta dello Sport

Giovanni Galeone, mentore di Massimiliano Allegri, ha parlato dello Scudetto per la Juve a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

ULTIMI RISULTATI DELUDENTI – «Sapevo che con l’Udinese sarebbe stata dura perla Juve, avevo parlato anche con Max. Però non mi sarei mai aspettato un’altra sconfitta dopo quella contro l’Inter. Comunque il risultato che pesa di più è il pareggio con l’Empoli prima del derby d’Italia».

SCUDETTO ANDATO – «Non ci credo io e non ci crede Max. Ma è così dall’inizio, non a caso Allegri ha sempre parlato di ritorno in Champions League come obiettivo per la Juventus e di Inter favorita per lo scudetto».

