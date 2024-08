Gallardo River Plate: «Come se non fossi MAI ANDATO VIA: ora sogniamo la LIBERTADORES»

Le parole di Marcel Gallardo al ritorno sulla panchina del River Plate: «Qui mi sento davvero a casa, una grande emozione»

Marcelo Gallardo è tornato sulla panchina del River Plate, dopo la parentesi saudita. Il tecnico, accostato anche al Milan, ha commentato così il ritorno in conferenza stampa con i ‘Millonarios‘.

«Sento grande emozione, tante sensazioni differenti. Non sono andato via da tanto, ma mi sembra di non essermene mai andato affatto. Mi sento a casa qui al River, questo sentimento mi riscalda dentro. Dobbiamo ritrovare uno stile di gioco che faccia la differenza, recuperare uno spirito di squadra e di club. Saremo al 100%, io e il mio staff. Saremo molto felici, ho tanta voglia di continuare a costruire. Il nostro sogno è vincere la Libertadores»