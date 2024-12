Galli sul Milan: «Ha bisogno di continuità da questo punto di vista. Fonseca? Il primo bilancio avverrà in questo momento»

Galli, leggenda del Milan, ha raccontato tutte le emozioni relative alla festa per i 125 anni del club rossonero e non solo: le dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Filippo Galli, leggenda rossonera, ha parlato della festa dei 125 anni del Milan, in programma oggi a San Siro, e non solo. Le sue dichiarazioni:

A San Siro arriva il Genoa: quanto è importante la gara per il Milan e quali sono le prospettive dei rossoneri a livello di classifica?

«Ogni partita importante, il Milan non si può permettere di perdere punti soprattutto contro squadre alla sua portata e non di alta classifica. Necessario portare a casa tre punti, non si può più sbagliare se si vuole rientrare nelle prime posizioni di classifica. Bisogna avere continuità di risultati e poi vedere se le altre squadre perdano punti. Una prima somma la tireremo alla fine del girone d’andata per capire che ruolo possa avere il Milan».