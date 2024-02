Gama: «Lascio l'Italia meglio di come l'avevo trovata...»

Sara Gama, ex capitana dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa del suo recente addio alla Nazionale

PAROLE – «Tutto molto normale in questi giorni, ci sono un po’ di cose da organizzare, ma stiamo portando avanti le cose per preparare questa partita che sarà un momento speciale, ma si cerca di stare sul momento e vivere con il sorriso questi giorni. Non penso tanto al countdown di avvicinamento alla gara. Domani arriva domani e ci penseremo. Non ho pensato al fatto che Firenze fosse la città della Fiorentina, ma dell’Italia, una città dove abbiamo conquistato risultati importanti. Preparare qui l’ultima gara è bello per me. Che nazionale lascio? Fiducia, calma e serenità sono le cose principali di cui un atleta ha bisogno in campo. Sono cose importanti che sono arrivate. Abbiamo fatto un piccolo percorso che è andato meglio delle aspettative iniziali e battuto un colpo su cosa la Nazionale può esprimere. Forse non siamo quelle che abbiamo fatto male negli ultimi due tornei e forse neanche quelle che battono le campionesse del Mondo».