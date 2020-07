Gasperini: «Giocheremo in preparazione del Psg e per concludere bene il campionato»

Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia del match contro il Bologna: queste le parole del tecnico dell’Atalanta

CHAMPIONS – «Siamo felici e orgogliosi di esserci qualificati in Champions, anche perchè arriva con 4 giornate d’anticipo. Negli altri anni è stato più battagliato, siamo cresciuti nel tempo e ci siamo confermati ad alti livelli in Italia. Non è un risultato arrivato casualmente e quindi la soddisfazione è maggiore».

NUOVI RECORD – «In una stagione così ci siamo portati dietro tanti record di questa società e alcuni importanti di questo campionato come il numero dei gol. Cercheremo di fare il massimo, giocheremo tutte queste partite che mancano un po’ in preparazione alla Champions e un po’ per soddisfazione nostra visto che è una stagione che va portata a termine nel miglior modo possibile».

CALENDARIO – «Bologna, Milan, Parma e Inter? Il calendario presenta partite difficile e l’abbiamo visto nell’ultimo periodo. Ogni partita ha le sue trappole e le sue difficoltà. Giocare con questa grande frequenza crea un po’ di problema a tutti, domani contro il Bologna sarà molto importante per noi per continuare questa striscia».

BOLOGNA – «Sono tutte partite molto importanti e sono partite che affronteremo nel migliore dei modi».

GARE IN NOTTURNA – «Giocare con il sole è sicuramente più faticoso ma la squadra mi è piaciuta contro il Verona. Abbiamo tante occasioni per vincere la gara, è un pareggio buono contro una squadra che era in ottime condizione».