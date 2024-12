Gasperini: «Vittoria arrivata non per caso. De Ketelaere? Giocatore completo. Su Retegui e Zaniolo...»

Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta Empoli, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole

Gasperini ha parlato nel post partita di Atalanta Empoli, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le sue parole in conferenza stampa.

VITTORIA IMPORTANTE – «Vittoria arrivata non per caso. Bravo De Ketelaere aveva a gamba la corsa e ha risolto la partita. E’ stata una partita abbastanza condizionata da diversi episodi: dalla rimessa laterale dove siamo stati disattenti, poi c’è il rischio che una squadra come l’Empoli si sappia difendere bene. Una serata non molto felice di Lookman e anche altre cose faceva capire che poteva essere un match difficile, invece abbiamo. Zan»

RETEGUI E ZANIOLO – «Retegui in questo periodo di campionato ha fatto vedere cose importanti, poi è venuto fuori Zaniolo che lo stiamo riadattando in un ruolo dove però sta facendo bene, al di là delle difficoltà»

DE KETELAERE – «Un ragazzo che ha testa e cuore. Fa goal anche di testa, salta molto alto e quindi sono convinto che possa continuare così. Altre volte stasera è stato sfortunato, ma Charles sta diventando un giocatore completo. Ha fatto una grande partita!»

MERCATO E NATALE– «Passiamo un grande Natale dove siamo molto in salute. Siamo anche primi in classifica dove l’ultima squadra che ci può raggiungere è l’Inter, ma vedremo poi partita dopo partita. Cambi? Oggi ci sono troppi cambi dove noi adesso dobbiamo commentare questo calcio. Giochi in 16 poi se si ha voglia di cercare il pelo nell’uovo…».