Inter Atalanta, le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini nel post partita

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato nel post gara della semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Le dichiarazioni

Da Riyadh, casa della Supercoppa Italiana, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini, ha risposto alle domande di Sport Mediaset nel post gara della semifinale tra la sua Atalanta e l’Inter di Simone Inzaghi. Le parole:

TANTI ESPERIMENTI E POLEMICA SUL GOL DI DUMFRIES- «Non ho provato proprio niente con quella formazione, in campionato hanno giocato quasi sempre gli stessi, era l’occasione giusta per provare altri giocatori. E ho avuto buone risposte, qualche difficoltà nei disimpegni, perdendo alcune palle veramente pesanti però nel secondo tempo abbiamo creato parecchie situazioni da gol. Ci sono stati episodi sfortunati. Il primo gol non esiste, l’angolo non c’è, c’è De Vrij davanti al portiere e c’è fallo di Dumfries. Sono 3 episodi in una sola azione. E’ stata comunque un’ottima esperienza»

SNOBBARE LA SUPERCOPPA? – «Non abbiamo snobbato niente, abbiamo cercato di vincere la partita. Per vincere partite così dobbiamo sbagliare un po’ meno. Abbiamo comunque creato tante occasioni da gol, alcune clamorose come quella di Scalvini. Per me va bene così, non possono giocare Lookman e De Ketelaere 50 partite 90 minuti. Gli altri sono tutti giocatori della rosa della prima squadra. Non ho messo in campo giocatori che…ho schierato giocatori della rosa dell’Atalanta. E poi eventualmente c’erano due partite da giocare»

TANTI GIOVANI- «IL modo migliore per far crescere i giocatori è farli giocare anche in partite come queste. L’Inter è tra le migliori in Europa, sicuramente te li ritrovi migliorati dopo i giocatori giocando partite cos»